Le tensioni tra Russia e NATO continuano a crescere, e le dichiarazioni dell’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, ne sono l’ennesima dimostrazione. In un’intervista recente, ha lanciato un avvertimento netto: qualsiasi abbattimento di jet russi sarebbe considerato come una dichiarazione di guerra.

Tensione nei cieli: intercettazioni di jet russi in aumento

Negli ultimi giorni, diversi episodi hanno riportato sotto i riflettori le violazioni dello spazio aereo da parte di velivoli russi.

Cinque caccia russi – tra cui Su-30, Su-35 e MiG-31 – sono stati intercettati da due Gripen ungheresi schierati dalla Nato Baltic Air Policing vicino allo spazio aereo lettone. Parallelamente, la Nato aveva segnalato episodi simili nei pressi della Danimarca.

Anche oltreoceano, quattro caccia F-16 statunitensi, supportati da un aereo radar E-3 e da quattro tanker KC-135, sono stati inviati per monitorare due bombardieri strategici Tu-95 e due caccia Su-35 russi che si trovavano nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’Alaska. Nonostante i velivoli russi siano rimasti nello spazio aereo internazionale, le manovre sono state considerate parte di una serie di incursioni mirate a testare la prontezza della difesa americana e della Nato, suscitando attenzione e preoccupazione tra gli alleati.

Gli incidenti hanno spinto l’Unione Europea a discutere misure di sorveglianza rafforzata, inclusa la costruzione di un “muro anti-droni” lungo il fianco orientale del continente.

“Sarà guerra”: l’avvertimento dell’ambasciatore russo in Francia sui jet

Sul fronte diplomatico, l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, ha sottolineato la posizione di Mosca riguardo alle violazioni dello spazio aereo. Intervistato da RTL France, Meshkov ha affermato che l’eventuale abbattimento di aerei russi da parte della Nato sarebbe equiparabile a una dichiarazione di guerra. Secondo il diplomatico, episodi simili avvengono frequentemente anche da parte di aerei della Nato nello spazio aereo russo, senza che vengano presi provvedimenti.

L’ambasciatore ha inoltre respinto le accuse di coinvolgimento della Russia negli incidenti recenti con droni in Europa, definendole infondate e frutto di interpretazioni distorte dell’Occidente. Meshkov ha ribadito che Mosca non intende provocare e ha denunciato come molti eventi siano stati usati per ingannare la Russia, alimentando tensioni e timori di escalation militare.