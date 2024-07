Sarah Michelle Gellar ha voluto ricordare l’amica Shannen Doherty dopo la sua scomparsa. Le due erano amiche da trent’anni.

Sarah Michelle Gellar ricorda Shannen Doherty, amica da 30 anni: “C’era tanto amore”

Sarah Michelle Gellar era una delle migliori amiche di Shannen Doherty e lo è stata per 30 anni. La protagonista di “Buffy – L’ammazzavampiri” era legata alla collega da una profonda amicizia e ha voluto ricordare l’attrice scomparsa. “Come trovare le parole giuste per riassumere 30 anni di amicizia?” ha chiesto Sarah Michelle Gellar, iniziando la sua dedica. “Continuo a ricordare a me stessa che fa così male solo perché c’era così tanto amore” ha dichiarato l’attrice, ringraziando per tutte le parole gentili ricevute e chiedendo ai suoi follower di onorare Shannen Doherty.

“Più di ogni altra cosa, Shan amava gli animali, soprattutto i cani. In sua memoria sosteniamo le nostre associazioni che aiutano gli animali preferite. Che si tratti di donare soldi, fermarsi al vostro rifugio locale o anche semplicemente taggarli nei commenti in modo che altre persone possano conoscere il loro lavoro. So che questo renderebbe felice la nostra ragazza (e consentirebbe quella risata profonda e gutturale che tutti amavamo)” ha aggiunto.

Shannen Doherty aveva parlato della sua amicizia con Sarah Michelle Gellar

Shannen Doherty aveva dichiarato pubblicamente di essere profondamente legata a Sarah Michelle Gellar. Nel 2020, durante un’intervista che entrambe avevano rilasciato a Entertainment Tonight, l’attrice scomparsa aveva voluto ringraziare la sua amica.

“Il tuo sostegno è la cosa migliore della nostra amicizia. Ma non solo il tuo sostegno, anche la tua intelligenza. È così bello per me… poter avere conversazioni intelligenti. Questa è per me la cosa più preziosa di noi due” aveva dichiarato Shannen Doherty.