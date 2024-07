La morte di Shannen Doherty ha addolorato il mondo intero. L’attrice, diventata famosa grazie al ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, è deceduta a causa di un cancro. A chi andrà la sua eredità?

Shannen Doherty: a chi andrà la sua eredità?

Sabato 13 luglio è morta Shannen Doherty. Lottava dal 2015 contro un brutto tumore e non ne aveva mai fatto mistero. In un primo momento sembrava aver vinto la battaglia, ma la malattia è tornata e non le ha lasciato scampo. Diventata famosa grazie al ruolo di Brenda nella serie tv Beverly Hills 90210, l’attrice lascia in eredità un patrimonio ingente.

Shannen Doherty: a quanto ammonta il suo patrimonio

“Con il cuore pesante confermo la scomparsa di Shannen Doherty. Era circondata dai suoi cari e dal suo fedele cane, Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento difficile per elaborare il lutto in pace“, ha annunciato in un comunicato la sua storica agente Leslie Sloane. Il patrimonio dell’attrice, che ha debuttato quando era poco più che adolescente, è ingente. All’epoca di Beverly Hills, guadagnava circa 17.500 dollari a episodio, cifra che è lievitata a 70.000 dollari a puntata nel reboot della Fox. Con Streghe, dove ha recitato in 66 episodi, il suo stipendio era di 75.000 dollari a puntata. Secondo le stime, alla sua morte, il patrimonio è pari a 5 milioni di euro.

Shannen Doherty: tutto nelle mani di mamma Rosa

Il patrimonio di Shannen Doherty comprende anche diverse proprietà immobiliari, come la lussuosa villa a Malibu del valore da 6 milioni di dollari. A gestire la sua eredità, come richiesto dalla stessa attrice prima della morte, sarà la mamma Rosa. Ai 3 ex mariti – l’ultimo matrimonio è finito nel 2023 – non andrà un euro.