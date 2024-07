Shannen Doherty (52 anni al momento della morte) l’attrice conosciuta per il suo ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, ha spiegato nell’ultima puntata del suo podcast come sarebbe dovuto essere organizzato il suo funerale. Doherty ha dunque dichiarato ai suoi ascoltatori, senza false speranze di salvezza: “Me ne sto andando”.

Shannen Doherty: le volontà dell’attrice sul funerale

Shannen Doherty ha condiviso il suo desiderio per il destino delle sue ceneri, che saranno mescolate con quelle del suo cane e di suo padre, e disperse a Malibù. Questo luogo rappresenta per lei un tesoro di ricordi importanti con suo padre, definendo quel tempo come “prezioso”.

Una “festa” all’insegna dell’amore

L’attrice ha anche specificato chi vorrebbe e chi non vorrebbe alla sua celebrazione, puntando a un funerale “sincero” e una festa che celebri l’amore, non il dolore: “Non voglio che la gente pianga pubblicamente e poi sussurri in privato “grazie a Dio che se n’è andata””.

Shannen voleva vivere

Shannen Doherty ha confidato a People in un’intervista a dicembre, che le aveva dedicato la copertina, di non voler morire. Ha spiegato di non aver ancora finito di vivere, di amare, di creare, né di sperare di poter cambiare le cose per il meglio. Ha aggiunto di non sentirsi ancora pronta a concludere il suo cammino.