Shannen Doherty ha accettato di risolvere il divorzio con il fotografo Kurt Iswarienko il giorno precedente la sua morte, avvenuta il 13 luglio.

Shannen Doherty ha firmato il divorzio il giorno prima di morire

Secondo i documenti del tribunale ottenuti da PEOPLE, l’attrice ha firmato una richiesta di rinuncia al mantenimento del coniuge il 12 luglio, appena un giorno prima che il cancro al seno al quarto stadio avesse la meglio. La coppia si era sposata nell’ottobre 2011 a Malibù. Tuttavia dopo undici anni di matrimonio, la star di Beverly Hills 90210 aveva chiesto il divorzio.

I rapporti con l’ex marito

“Le parti hanno stipulato un accordo scritto riguardante i loro beni e i loro diritti di matrimonio o di unione domestica, compreso il mantenimento, il cui originale è o è stato presentato al tribunale” si legge nei documenti condivisi da PEOPLE. Prima della morte dell’attrice, i due erano stati coinvolti in una conflittuale battaglia per il divorzio. Recentemente Shannen Doherty si era messa a nudo nel suo podcast, Let’s Be Clear. “Non potevo andare in sala operatoria con lui lì” aveva rivelato parlando dell’ex marito “Mi sono sentita tradita”.

Un esempio di coraggio e resilienza

Shannen Doherty non ha mai celato il proprio percorso contro la malattia. Dopo la prima diagnosi di cancro al seno nel 2015, è entrata in remissione dal 2017 al 2019, ma successivamente il tumore è tornato. La celebre Prue Halliwell del telefilm “Streghe” ha però sempre condiviso la sua voglia di lottare e andare avanti. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei.