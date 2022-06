Sardegna, Alberto Matta morto a 38 anni mentre faceva il bagno in mare

Un uomo di 38 anni è deceduto in mare dopo aver avvertito un malore. Inutile l'intervento del bagnino e i successivi aiuti da parte dei soccorritori.

Stava nuotando a qualche decina di metri dalla riva quando ha avvertito un malore, è stato male in mare ed è deceduto. La vittima, 38 anni, è Alberto Matta.

Sardegna, Alberto Matta morto in mare

Aveva solo 38 anni Alberto Matta, l’uomo deceduto nella spiaggia del Poetto, a Cagliari.

Il 38enne di Ussana si sarebbe sentito male mentre stava facendo il bagno.

A essersi accorto dell’uomo, evidentemente in difficoltà, è stato il bagnino, che si è subito tuffato in acqua per aiutarlo e portarlo a riva. Poi i tentativi di rianimarlo in spiaggia, fino all’intervento del 118: i soccorsi sfortunatamente si sono rivelati vani e per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Alberto stava nuotando davanti allo stabilimento L’Ottagono, non lontano dal confine tra la parte cagliaritana della spiaggia e quella di Quartu.

I precedenti

Una tragedia analoga era successa solo pochi giorni prima a Senigallia, dove un anziano è stato stroncato da un malore. L’uomo era stato visto annaspare, tenendosi a galla con fatica. L’intervento del 118, anche in quel caso, si era rivelato inutile.

Solo a inizio giugno, invece, a perdere la vita in mare è stato un bambino di 4 anni, annegato nel mare di Termini Imerese.