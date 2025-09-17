Dopo la Toscana, la Sardegna è la seconda regione in Italia ad avere una legge sul fine vita: ecco cosa prevede.

La Sardegna approva la legge sul fine vita: è la seconda regione

La Sardegna è la seconda regione d’Italia, dopo la Toscana, ad aver approvato una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha infatti approvato il testo della maggioranza in campo largo, con 31 voti favorevoli, 19 contrari e un’astensione.

Il testo è scritto sulla base di quello proposto dall’associazione Luca Coscioni.

La Sardegna approva la legge sul fine vita: ecco cosa prevede

Come abbiamo visto, la Sardegna è la seconda regione in Italia ad avere una legge sul fine vita. Questa legge punta ad applicare procedure sui tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, su impulso della sentenza della Consulta del 2019. La legge in Sardegna garantisce dunque l’assistenza sanitaria gratuita a coloro affetti da patologie irreversibili e dipendenti da trattamenti vitali. Le condizioni per poter accedere al suicidio assistito dovranno però essere verificate da una commissione multidisciplinare e dal comitato etico territorialmente competente. Ricordiamo che in Toscana la legge sul fine vita è stata approvata lo scorso 11 febbraio con 27 voti a favore e 13 contrari.