Sardegna, Suv si scontra con un monopattino: giovane muore a 31 anni

Dramma nella serata di venerdì 29 dicembre in Sardegna.

La vita della giovane Lisa Lussu è stata stroncata prematuramente a soli 31 anni a seguito di un incidente mortale avvenuto lungo il tratto stradale tra Villaputzu e Muravera. La 31enne è stata investita da un Suv mentre stava rientrando a casa a bordo del suo monopattino. Vani purtroppo gli sforzi degli operatori sanitari del 118.

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha scritto su Facebook un messaggio di cordoglio per dare l’ultimo saluto alla giovane: “Tanta tanta tristezza per questa immane tragedia.

Mi dispiace immensamente. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari. Ciao Lisa”.

Sardegna, Suv travolge un monopattino: giovane muore a 31 anni

Non sarebbe chiara la dinamica della vicenda. Stando a quanto riporta “Lanuovasardegna.it”, lo scontro tra i due mezzi è avvenuto verso le 19.00 nelle vicinanze del ponte in ferro sul Flumendosa nella periferia di Villaputzu. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare i dovuti primi soccorsi alla vittima, ma non è noto quali possano essere state le cause dell’incidente.

Al fine di avere un quadro completo di quanto accaduto sarà necessario attendere gli sviluppi delle indagini dei carabinieri di San Vito.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo sul posto è intervenuta la squadra della “Mike 60”, così come la medicalizzata del 118 del distretto del Sarrabus Gerrei. Vi sono stati inoltre disagi alla circolazione. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico e sono state segnalate code su entrambi i sensi di marcia.