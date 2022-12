Auto si ribalta a Conversano, muore un 80enne

Il conducente ne perde il controllo ed un'auto si ribalta in territorio di Conversano, muore un 80enne estratto dalle lamiere dei veicolo dal 115

Tragedia della strada in Puglia ed auto che si ribalta a Conversano, muore un 80enne.

Da quanto si apprende ad opera dei media territoriali Michele Vitulli era alla guida di una vettura che è finita fuori strada in provincia di Bari. Ma cosa è successo di preciso? Secondo i media locali si è verificato ancora una volta un sinistro fatale sulle strade del sud est barese.

Auto si ribalta, muore un 80enne

In quello che si è registrato il 29 dicembre ha perso la vita nelle prime ore del mattino l’ultraottantenne Michele Vitulli di Mola di Bari.

A ricostruzione del sinistro, affidata ai carabinieri della territoriale, dice che l’anziano era a bordo della sua Fiat Panda e stava percorrendo la provinciale che collega Mola di Bari a Conversano.

La vettura fuori strada e ribaltata

Ad un certo punto però e per cause da accertare il veicolo è finito fuori strada ed il conducente ne ha perso il controllo all’altezza di Contrada Pozzovivo. La vettura è finita fuori strada e si ribaltata in un appezzamento di terreno attiguo alla carreggiata.

Sul posto, oltre ai militari ed alla polizia locale, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Bari per estrarre la vittima del sinistro dalle lamiere. I soccorritori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell’anziano.