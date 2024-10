Si può davvero passare dai tiktok all’arresto? Sembrerebbe di sì, sfortunatamente. Questo è quanto accaduto durante la sagra della castagna a Soriano nel Cimino, dove un tiktoker di 36 anni, Damiano Sartori, ha scatenato il panico, causando il ricovero di una carabiniera con una lesione alla spalla e generando confusione tra i presenti, sbigottiti dalla situazione. Le accuse nei confronti del tiktoker includono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; attualmente è in libertà dopo aver trascorso due giorni nel penitenziario Nicandro Izzo.

Cosa possa aver spinto questo individuo a comportarsi in modo così violento? E che fine hanno fatto i suoi due figli minorenni e la compagna lasciati in auto? Sembra che Sartori abbia reagito con furore, inizialmente verso il personale di sicurezza, ma le cose sono rapidamente peggiorate quando ha deciso di percorrere una strada contromano, accelerando pericolosamente e mettendo in serio pericolo la situazione. In un breve lasso di tempo, ha colpito con pugni il personale di sicurezza, coinvolgendo anche alcuni membri dell’amministrazione e un’improvvisata spettatrice di 25 anni. Neppure l’intervento dei Carabinieri è riuscito a placare la situazione, tanto che è stato necessario richiamare altri dieci militari; il risultato? Una carabiniera accoltellata, ferita e trasportata in ospedale.

Damiano è estremamente seguito sui social media: il video precedente al suo arresto suscita imbarazzo. Su TikTok, ha quasi 30.000 follower e la cosa inquietante è che, poche ore prima della sua cattura avvenuta il 13 ottobre, aveva caricato un filmato con uno dei suoi figli. L’intenzione del video era di risultare divertente, ma ha provocato una reazione opposta. In esso, Damiano pone una domanda al figlio, sottolineando la bellezza del luogo in cui si trovano, ma il ragazzo, evidentemente allenato dal padre, risponde con una battuta poco elegante: “Ah pà, era meglio se me portavi a quella della fregna!”. I commenti degli utenti evidenziano il carattere imbarazzante del clip e criticano il tiktoker, che non è visto come un esempio positivo di genitore (anche se alcuni lodano la sua simpatia). Figura polarizzante e oggetto di dibattito, Damiano Sartori è stato anche accusato di aver guidato senza patente e sotto l’effetto di alcol e droghe, delineando un quadro non proprio rassicurante. Sono sei le pagine lette durante l’udienza che lo riguardano, riportando tutti i comportamenti problematici a suo carico. Anche i suoi ultimi sei video su TikTok includono quello con la battuta discutibile. L’aveva definito “un momento meraviglioso”, ma le cose hanno preso una brutta piega. Da un attimo di relax a una situazione di completo caos: l’arresto si è rivelato inevitabile, e gli organizzatori della sagra della castagna si sono dichiarati molto rattristati per l’accaduto.