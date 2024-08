Saverio Costanzo, figlio di Maurizio e della giornalista Flaminia Morandi, ha confessato di essere molto legato a Maria De Filippi. La regina di Mediaset lo ha aiutato a recuperare un rapporto che altrimenti sarebbe andato perso.

Saverio Costanzo aiutato da Maria De Filippi

Intervistato dal Corriere della Sera, Saverio Costanzo si è raccontato un po’. Classe 1975, è nato dall’unione tra Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi, legame che ha portato anche alla nascita della sorella Camilla. Con il papà, quando era un ragazzino, non ha avuto un bel rapporto. E’ stato grazie a Maria De Filippi se sono riusciti a diventare davvero padre e figlio.

La confessione di Saverio Costanzo

“Devo molto a Maria. Fu lei a riavvicinarci“, ha ammesso Costanzo. Ha raccontato che Maurizio andava spesso al Centro Mességué, in Francia, per dimagrire. Quando lui aveva 13 anni, la De Filippi propose al marito di portarlo con loro e il conduttore, anche se all’inizio non era troppo d’accordo, accettò. Saverio ricorda così quell’esperienza:

“Finì che ci divertimmo tantissimo, sembravamo Sordi e Verdone nel film ‘In viaggio con papà’. Ci era toccata la camera insieme, un incubo. Se mi svegliavo (affamato) nel cuore della notte russava talmente che non riuscivo più a prendere sonno”.

Saverio Costanzo per sempre grato a Maria De Filippi

Grazie all’idea di Maria De Filippi, Saverio e Maurizio sono riusciti a costruire un rapporto che è andato avanti fino al giorno della sua morte. Ricordando quell’avventura al Centro Mességué, Costanzo jr ha ammesso: