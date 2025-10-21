La situazione politica in Campania si è infiammata in seguito alla candidata di Alleanza Verdi-Sinistra, Souzan Fatayer, e a un post condiviso sui social che ha suscitato una forte reazione pubblica. L’attenzione è stata attirata da un video in cui compare l’ex ambasciatore israeliano in Italia, Dror Eydar, accompagnato da una frase controversa che ha scatenato una tempesta di polemiche.

I fatti

Il contenuto del post, condiviso dalla Fatayer, recitava: “Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler”. Questa frase, chiaramente provocatoria e altamente offensiva, ha sollevato un’ondata di indignazione, in particolare tra le comunità ebraiche. Il direttore del TG La7, Enrico Mentana, ha espresso la sua preoccupazione pubblicamente, invitando i leader di AVS a considerare il ritiro della candidatura di Fatayer. Secondo lui, sarebbe saggio, date le circostanze, ritirare la sua candidatura.

La posizione di AVS e le scuse di Mieli

Nonostante le pressioni, i leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno difeso la Fatayer, affermando che le parole non erano sue, ma appartenevano a un video condiviso. Bonelli ha definito la situazione come un attacco orchestrato contro la sua formazione politica e ha chiesto di non giudicare la Fatayer esclusivamente per il post condiviso. Nel frattempo, il giornalista Paolo Mieli, dopo aver ironicamente commentato sulla situazione, ha ritenuto necessario scusarsi con Fatayer, ammettendo di aver frainteso il contenuto del post.

Le conseguenze

La questione della candidatura di Fatayer ha messo in luce le fragilità delle alleanze politiche in vista delle elezioni regionali. La comunità ebraica ha manifestato la propria preoccupazione, chiedendo che si prendano misure concrete contro chi esprime idee ritenute antisemite. La polemica, quindi, non riguarda solo la Fatayer, ma anche la risposta della sua formazione politica di fronte a situazioni di questo tipo. Le parole di Mentana, che ha sollevato interrogativi sull’etica della candidatura, hanno reso evidente la necessità di una riflessione più profonda all’interno di AVS.

La reazione pubblica e i prossimi passi

Con il post di Fatayer diventato virale, la discussione ha raggiunto un pubblico più ampio, portando a una richiesta di maggiore responsabilità da parte di chi aspira a ruoli pubblici. La Fatayer ha rimosso il post controverso dal suo profilo, ma le polemiche continuano a imperversare. La decisione della coalizione AVS di non ritirare la candidatura è stata accolta con scetticismo da parte di molti, che vedono in questo atteggiamento un segnale di indifferenza verso le problematiche di antisemitismo che affliggono la società.

La questione rimane aperta: la capacità dei leader di AVS di gestire la situazione potrebbe influenzare non solo la campagna elettorale in corso, ma anche la loro reputazione a lungo termine.