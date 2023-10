Nei pressi della stazione ferroviaria a Trieste, un cittadino albanese di 30 anni è precipitato dal cornicione del terzo piano di un albergo per non farsi arrestare dalla polizia. Ora versa in condizioni critiche.

Scappa dalla polizia, ma precipita dal terzo piano: in gravi condizioni 30enne albanese di Trieste

Nella notte tra sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre in via della Geppa, vicino alla stazione di Trieste, un cittadino albanese di 30 anni, nel tentativo di fuggire dalla polizia, è precipitato dal terzo piano dell’albergo in cui risiedeva.

Immediatamente l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cattinara, dove versa in condizioni critiche.

Il motivo della fuga

Secondo quanto appreso dagli inquirenti, nei confronti del cittadino albanese era stato emesso un provvedimento di espulsione nazionale. La polizia quindi aveva segnalato il profilo dell’uomo.

Non appena il dipendente dell’albergo lo ha registrato tra gli ospiti della struttura, è scattato l’allarme alla polizia di Trieste.

Quando il 30enne ha capito di essere stato circondato e quindi di non avere più via di fuga, ha deciso di scappare dalla finestra, probabilmente per scendere dal cornicione, ma a quel punto non è chiaro se sia scivolato oppure si sia lanciato spontaneamente, finendo su un’auto e restando così gravemente ferito.