Su gran parte del nostro Paese sta per arrivare la tempesta Ines, che porterà precipitazioni diffuse e venti forti su diverse regioni. Ecco quali.

Meteo, le previsioni per oggi, 16 maggio 2025

Continua la fase di tempo instabile un pò su tutto il nostro Paese, con piogge diffuse, venti e temperature sotto la media in alcune regioni.

Nella giornata di oggi il tempo sarà instabile specialmente nelle regioni del Sud, in particolare Calabria e Sicilia, anche se fenomeni a sfondo temporalesco sono attesi anche su tutto il versante adriatico. In arrivo anche la tempesta Ines, infatti c’è allerta arancione e gialla su diverse regioni. Ecco quali.

Scatta l’emergenza maltempo con la tempesta Ines: temporali e venti forti su diverse regioni

Come visto siamo alle prese con una fase di tempo instabile, inoltre è in arrivo la tempesta Inses che porterà venti burrascosi e precipitazioni molto intense, specialmente nel Sud d’Italia. Per la giornata di oggi infatti la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione in Sicilia, per rischio temporali e rischio idrogeologico. Allerta gialla invece su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, gran parte dell’Emilia-Romagna, Marche e Campania.