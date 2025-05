Sicilia verso l'indipendenza: un referendum storico in arrivo

Un'iniziativa popolare segna un momento cruciale per l'autonomia siciliana.

Un momento cruciale per la Sicilia

Il giorno dell’anniversario dello Statuto Siciliano segna un punto di svolta nella storia dell’isola. È stata protocollata all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) la richiesta di autorizzazione per la raccolta delle firme necessarie a indire un referendum d’iniziativa popolare per l’indipendenza della Sicilia. Questo evento rappresenta un’idea che risale all’immediato dopoguerra, quando nacque il Movimento per l’Indipendenza della Sicilia (Mis), il quale tentò di avviare un’insurrezione separatista con la formazione di un gruppo paramilitare nel 1945.

Le radici storiche dell’indipendenza

La concessione dell’Autonomia alla Sicilia, avvenuta per contrastare le spinte secessioniste, ha reso l’isola la prima regione italiana con uno Statuto speciale. Tuttavia, i promotori del referendum affermano che la Sicilia è stata continuamente spogliata dalla politica regionale e nazionale. “È tempo che i Siciliani riacquistino la loro dignità di popolo che meritano”, dichiarano, sottolineando l’importanza di questo momento storico. La richiesta di referendum è vista come un’opportunità unica per riaffermare l’identità e l’autonomia siciliana.

Il comitato promotore e il cammino verso l’indipendenza

Il comitato dei dieci, che ha lavorato per mesi alla preparazione della richiesta, è composto da membri provenienti da esperienze diverse, tra cui il movimento dei forconi. Questo gruppo rappresenta una varietà di esperienze sociali, imprenditoriali e associative, unite dalla volontà di dare voce a un desiderio collettivo di indipendenza. La loro iniziativa non è solo un atto politico, ma un appello alla dignità e all’autodeterminazione del popolo siciliano. La Corte Costituzionale dovrà ora valutare l’ammissibilità della richiesta, ma il cammino verso l’indipendenza è già iniziato.