Tragico schianto nel New Jersey: collisione tra due elicotteri, un pilota perde la vita e l’altro è gravemente ferito. Tutti gli aggiornamenti.

Un tragico incidente aereo ha scosso i cieli del New Jersey: due elicotteri leggeri si sono scontrati in volo nei pressi dell’aeroporto di Hammonton, provocando un tragico bilancio. Lo schianto ha immediatamente mobilitato le autorità locali e le agenzie federali per chiarire le cause.

Spaventoso schianto tra elicotteri nei cieli del New Jersey

Domenica 28 dicembre, due elicotteri leggeri si sono scontrati in volo nei pressi dell’aeroporto municipale di Hammonton, nel New Jersey, a circa 55 chilometri da Filadelfia. I velivoli coinvolti, un Enstrom F-28A e un Enstrom 280C, trasportavano ciascuno un solo pilota.

Secondo le autorità, come riportato dall’Associated Press, uno dei piloti è deceduto sul luogo dell’incidente, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, in pericolo di vita. Subito dopo la collisione, entrambi gli elicotteri hanno tentato un atterraggio di emergenza, ma uno dei velivoli è stato avvolto dalle fiamme.

Spaventoso schianto tra elicotteri nei cieli del NJ: le testimonianze e il grave bilancio

Testimoni oculari hanno riferito che uno degli elicotteri avrebbe iniziato a girare su se stesso prima di precipitare, un fenomeno noto come “vite”, che si verifica durante uno stallo asimmetrico. L’altro velivolo sarebbe caduto in una zona boschiva. Le autorità locali, insieme ai vigili del fuoco, hanno immediatamente soccorso i piloti.

La Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato indagini approfondite per chiarire le cause dell’incidente, analizzando dati di volo, registri di manutenzione e comunicazioni con il controllo del traffico aereo. Al momento, le condizioni meteorologiche non sembrano aver avuto un ruolo nell’incidente, e l’area circostante è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di soccorso e investigative.