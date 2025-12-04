Questa mattina un elicottero con diverse persone a bordo è precipitato a Lanzada, in Valtellina. Le operazioni di soccorso sono in corso in una zona impervia, con vigili del fuoco, soccorso alpino e sanitari dell’Areu 118 impegnati nel recupero dei passeggeri.

Elicottero precipita a Lanzada: l’intervento dei soccorsi

Questa mattina un elicottero è precipitato nella zona di Lanzada, in Valtellina (provincia di Sondrio), e a bordo ci sarebbero state quattro persone.

Tra queste, risulterebbe una donna di 27 anni; per gli altri passeggeri e il pilota al momento non sarebbero state diffuse informazioni.

Sul posto si sono subito attivati i vigili del fuoco, i carabinieri di Sondrio e i sanitari dell’AREU 118, coadiuvati dalle squadre del soccorso alpino e speleologico. I Vigili del fuoco hanno risposto immediatamente, attivando un vasto dispositivo di soccorso. Dalla base di Malpensa è decollato l’elicottero Drago 166 del reparto volo lombardo, con a bordo personale specializzato in elisoccorso. Contemporaneamente, sul terreno è stata inviata una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale di Sondrio, preparata per operazioni in ambienti impervi e difficilmente accessibili.

L’incidente è avvenuto in località Le Prese, un tratto montano impervio anche per le recenti frane nella zona: secondo le prime ricostruzioni riportate da Fanpage, l’elicottero — impegnato in lavori di ripristino dopo una frana — avrebbe urtato una porzione rocciosa, provocando un “atterraggio pesante”.

A causa della morfologia del terreno le operazioni di recupero si stanno rivelando complesse. Sul posto sono attivi mezzi di terra e via aria, ma le condizioni rendono l’intervento lento: le squadre di soccorso devono muoversi con cautela, rispettando tutte le misure di sicurezza per evitare ulteriori rischi.

Elicottero precipita in Valtellina, diverse persone a bordo: “C’è un morto”

Come riportato dal Tg1, tre passeggeri sarebbero stati tratti in salvo e consegnati alle cure del personale medico del 118, purtroppo, per il quarto non c’è stato niente da fare.

Secondo le prime informazioni, l’elicottero appartiene a una ditta austriaca e sarebbe stato condotto da Maurizio Folini, il pilota valtellinese più noto, celebre per le sue “imprese impossibili” in Nepal. Un professionista di grande esperienza, insomma. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: saranno le indagini e i rilievi tecnici a stabilirlo. Tra le ipotesi al vaglio, un possibile guasto meccanico o un’avaria al motore, tutte questioni che richiedono accertamenti approfonditi.

Marco Negrini, sindaco di Lanzada, a meno di un mese dalla frana che aveva fatto scendere 3.000 metri cubi di materiale dalla montagna distruggendo la strada sottostante, ha ricevuto questa mattina la telefonata che annunciava un’altra emergenza nel suo paese. “L’elicottero stava scaricando gli operai per le manovre di disgaggio leggero nel luogo della frana – racconta il primo cittadino, come riportato da Il Giorno –. Per loro era l’ultima giornata di lavoro. In queste settimane mi è servito un cuore forte”.