Grave incidente sulla tangenziale che ‘cinge’ parte della città di Milano. É accaduto sulla A50, la Ovest, dove un’auto è andata a schiantarsi contro un camion che si trovava fermo in una piazzola di sosta; il tutto è avvenuto all’altezza del chilometro 17+500. Uno schianto tremendo che ha ridotto il vecolo in un cumulo di lamiere e non ha lasciato scampo al suo occupante, un uomo, deceduto per le gravi ferite riportate.

Incidente gravissimo sulla tangenziale Ovest: uomo muore nello schianto tra auto e tir

Il tir si trovava regolarmente fermo in una piazzola di sosta quando il veicolo guidato da un uomo di 66 anni, in viaggio nel tratto compreso tra gli svincoli di Corsico-Gaggiano ed Assago, è andato ad impattare contro il mezzo pesante.

La Citroen grigia guidata dalla vittima è stata letteralmente distrutta dalla violenza dello scontro riducendosi in un cumulo di lamiere accartocciate.

L’uomo che ha perso la vita aveva 66 anni e le autorità stanno cercando di capire cosa possa essere accaduto negli istanti antecedenti lo schianto: si ipotizza che abbia perso, per ragioni ancora da chiarire (un improvviso malore, una distrazione o un possibile guasto meccanico), il controllo del veicolo che ha deviato la propria traiettoria fino allo schianto contro il tir. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono giunti i vigili del fuoco del comando di Via Messina con due automezzi e la polstrada.

Non è stato facile estrarre il corpo del 66enne dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area dello schianto, un lavoro che ha richiesto diverse decine di minuti.

I medici di Areu non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, un decesso sul colpo a causa dei gravi traumi. Altrettanto serie sono state le ripercussioni sul traffico con lunghe code fino a 3 km e forti rallentamenti in direzione sud.