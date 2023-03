Schlein chiarissima sui migranti "Mai più linea Minniti"

Con la spada di Damocle etica della strage di Cutro a pendere sull’Italia ed ospite ad Otto e Mezzo Elly Schlein ha detto che sui migranti non dovrà esserci “mai più la linea Minniti”. Nello studio di Lilli Gruber la segretaria del Partito Democratico traccia la “nuova rotta solidale” della sinistra. Lo fa partendo dalle primarie del Pd, indicando nelle stesse il mezzo per tracciare una “linea chiara”.

Schlein: “Mai più linea Minniti”

E proprio nel nome della chiarezza una delle tematiche e quella sui migranti. “Io voglio guidare un Pd che non finanzi più la guardia costiera libica perché viola i diritti fondamentali e che non perda l’occasione di abolire e riscrivere la legge Bossi-Fini“. Per Schlein quella è “una legge ipocrita, perché l’unico modo di venire è che un datore di lavoro ti chiami da un paese che non conosci per offrirti già un contratto”.

“Cambiare il trattato di Dublino”

La neo segretaria Pd ha spiegato quindi che “va cambiato il Trattato di Dublino. Tutte questioni che abbiamo provato ad affrontare in Europa, ma mai che qualcuno della destra abbia partecipato a questi incontri”. Sui flussi? Lì serve “un confronto, va aperta una discussione seria” e soprattutto, serve una “‘Mare Nostrum’ europea”.