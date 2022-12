Sci alpino, infortunio per Sofia Goggia: "Mi sono rotta la mano"

Sci alpino, infortunio per Sofia Goggia che potrebbe aver urtato il palo di una porta nella prima parte del tracciato: "Mi sono rotta la mano"

Da quanto si apprende la medaglia d’Oro in Corea del Sud lo ha comunicato dopo la sua discesa di Sankt Moritz. Quella frase è stata captata ed ha avuto l’effetto di un macigno: “Mi sono rotta una mano”. Sofia Goggia l’avrebbe pronunciata spaventando tutti a Sankt Moritz, in Svizzera. Non sono stati pochi infatti i tifosi e gli appassionati che davanti alla Tv hanno colto quella frase.

Goggia: “Mi sono rotta la mano”

Il contesto era quello della discesa valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023. Sofia Goggia era in azione sulla denominata “Corviglia e da quanto si apprende la campionessa bergamasca ha chiuso al secondo posto provvisorio la sua prova alle spalle di Elena Curtoni. Il guaio sarebbe arrivato a fine discesa quando la medaglia d’oro di PyeongChang 2018, appena tagliato il traguardo a 29 centesimi dalla compagna di squadra ha iniziato a gesticolare con la sua mano sinistra.

Urto forse contro una porta del tracciato

Sofia poi si è tolta il guanto ed ha chiamato allenatori e staff. E ad un certo punto, quando la telecamera si è avvicinata alla fuoriclasse tricolore si è sentito nitidamente il suo allarme per una possibile “rottura”. Stando ai media l’urto dovrebbe essere avvenuto contro una delle prime porte del tracciato.