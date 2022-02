Pechino 2022, Arianna Fontana entra nella storia: oro e decima medaglia

Dieci medaglie per Arianna Fontana, che significano entrare nel mito. L'atleta italiana ha conquistato l'oro alle olimpiadi invernali di Pechino 2022.

L’atleta olimpica italiana Arianna Fontana è diventata una leggenda vivente. Nella finale femminile 500 di short track conquista l’oro olimpico alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Riconferma il successo ottenuto a Pyeongchang nel 2018 dove aveva conquistato anche in quell’occasione l’oro.

Oggi Arianna entra ufficialmente nella storia delle Olimpiadi perché ha conquistato la decima medaglia della sua carriera. Era la favorita tra i nostri connazionali e non ha deluso le aspettative, trionfando da vera campionessa indiscussa.

A Pechino 2022, Arianna Fontana entra nella storia delle Olimpiadi

La finale non è stata una passeggiata per Arianna Fontana. La campionessa olimpica ad inizio gara ha avuto un piccolo problema scivolando alla prima prima curva dopo una collisione con una rivale.

Poi c’è stato un testa a testa con l’olandese Suzanne Schulting che era in vantaggio. A tre giri dal termine, però, Arianna ha rimontato portandosi al primo posto e dominando gli ultimi giri da vera campionessa, per poi formalizzare il tutto con la tanto ambita medaglia. Un’altra grande prova di agonismo e forza, Arianna Fontana, l’ha data durante la semifinale, in cui ha completamente dominato la gara.

Tutte le medaglie olimpiche di Arianna Fontana

Arianna Fontana ha un palmarès invidiabile. Ha iniziato la sua attività Olimpica ai giochi di Torino nel 2006, conquistando una medaglia di bronzo a soli 15 anni. Il primo successo individuale arriva a Vancouver 2010, Olimpiade in cui conquista la medaglia di bronzo. Un successo incredibile lo ottiene invece ai giochi di Sochi 2014, 2 bronzi e 1 argento. Si replica a Pyeongchang nel 2018 con 1 argento e 1 bronzo, ma stavolta sono accompagnati da un’altra medaglia, quella d’oro, la prima.

A Pechino nel 2022 replica il successo di Pyeongchang conquistando l’oro ed aggiudicandosi anche una medaglia d’argento nella staffetta mista 200m.