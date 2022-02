Olimpiadi invernali, Federica Brignone argento nello slalom gigante

Olimpiadi invernali, Federica Brignone vince l'argento nello slalom gigante. Quarta medaglia per l'Italia a Pechino 2022.

Olimpiadi invernali, Federica Brignone vince la medaglia d’argento nello slalom gigante. Ennesimo traguardo italiano a Pechino 2022, dopo quelli di Lollobrigida, Fischnaller e la squadra formata da Valcepina, Fontana, Sighel, Cassinelli.

Federica Brignone è salita sul podio dello slalom gigante alla Olimpiadi di Pechino 2022. Per lei medaglia d’argento, battuta per soli 28 centesimi dall’atleta svedese Sara Hector, mentre il bronzo è spettato alla tedesca Lara Gut-Behrami con un miglior tempo nella seconda manche.

Nella prima manche della gara olimpica erano uscita Mikaela Shriffin, campionessa uscente per gli Usa, e Marta Bassino, altra atleta azzurra favorita che però è scivolata alla terza porta dello slalom.

Federica Brignone è riuscita così a conquistare la medaglia d’argento, migliorando il bronzo vinto quattro anni fa a PyeongChang, sulla pista “Ice River” di Yanqing. Nella seconda manche, la 31enne carabiniera valdostana è partita con 1”09 su Gut-Behrami, per poi spingere in una magnifica run per salire sul podio.

Olimpiadi invernali, Federica Brignogne surclassa la Compagnoni

L’atleta olimpica è diventata così la seconda, nella storia dello sci italiano, a vincere una medaglia nella specialità in back-to-back. Prima di lei, Deborah Compagnoni, che vinse l’oro nel ’94 e nel ’98, superata sempre dalla Brignone come numero di vittorie totali sul massimo circuito in questa stagione.