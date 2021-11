Presto su Bluespirit.com nuove opportunità di risparmio con il Black Friday 

Il Black Friday è alle porte e Bluespirit, con il suo store digitale, è pronta ad accogliere i suoi clienti con offerte esclusive

È uno dei momenti più importanti dell’anno per chi è alla ricerca di occasioni di risparmio davvero speciali: il Black Friday è alle porte e Bluespirit, con il suo store digitale www.bluespirit.com, è pronta ad accogliere i suoi clienti con offerte esclusive. Le promozioni, in realtà, caratterizzano da sempre una proposta che prevede sconti anche del 50%. Senza contare la qualità dei migliori marchi del mondo dei preziosi, come Lucien Rochat e Morellato, associati a possibilità di ritiro in store e servizio di incisione.

Lo shopping di Bluespirit.com fonde tutti i vantaggi dell’autorevolezza di una rete di oltre 200 negozi, distribuiti sull’intero territorio nazionale, alla praticità e la convenienza dell’online. Vengono presentate collezioni che riflettono ricercatezza dei materiali e attenzione verso il design, nel rispetto degli ultimi trend del settore.

In pochi click si possono acquistare orologi, bracciali, collane, orecchini, anelli e accessori. Un’offerta che riesce a rispondere a ogni preferenza del cliente, dall’eleganza degli orologi uomo firmati Lucien Rochat e Philip Watch, alle soluzioni sportive, come quelle di Sector No Limits e Chronostar.

È facile scoprire anche le nuove collezioni di anelli argento Bluespirit e di orologi Morellato, come le ultime creazioni di La Petite Story e bracciale tennis. Senza contare le tante idee regalo, preziosi perfetti per ogni occasione: dai matrimoni alla laurea, dal fidanzamento agli anniversari. Dai pacchi regalo viene ovviamente eleminato ogni riferimento ai costi affrontati dal cliente.

Perché il cliente possa approfittare di un’esperienza d’acquisto pensata per la sua completa soddisfazione, sono disponibili ulteriori servizi. L’acquirente può infatti decidere di ritirare il proprio ordine in uno dei punti vendita fisici e richiedere la personalizzazione del gioiello o dell’orologio.

Grazie alle promozioni che distinguono l’offerta di Bluespirit.com la qualità dei migliori marchi viene presentata a condizioni particolarmente vantaggiose, con sconti che raggiungono anche il 50%.

Che si tratti di matrimoni, anniversari, compleanni o altre occasioni speciali, Bluespirit propone tante idee regalo che garantiscono momenti di gioia e un piacere sinonimo di raffinatezza. Il cliente può contare infine su una puntuale assistenza nell’acquisto, spedizione rapida e senza rischi e reso garantito.

Con Bluespirit Card vengono poi assicurati regalo di benvenuto, sconti esclusivi e molti altri vantaggi come il cashback del 10% riservato ai titolari di Diamond Card.

Approfitta della magia che sanno donare i gioielli Bluespirit, visita www.bluespirit.com e iscriviti alla newsletter: riceverai subito un extra sconto del 10% sul tuo primo acquisto!