La NFON ha sviluppato Cloudya un centralino virtuale in Cloud, un sistema innovativo e rivoluzionario.

Cloudya è il centralino virtuale in Cloud sviluppato e distribuito da NFON, unico provider paneuropeo di servizi di comunicazione aziendale interamente virtuale. Il Cloud visto come metodo di semplificazione nell’implementazione e nella gestione del sistema, di importante riduzione dei costi e di un notevole aumento dell’efficienza organica aziendale.

Un sistema innovativo e rivoluzionario in netta crescita sul mercato della telefonia aziendale, destinato inevitabilmente a sostituire nel giro di breve tempo i tradizionali sistemi di comunicazione professionale.

L’abbattimento dei costi si basa innanzi tutto sulla totale eliminazione delle spese fisse di installazione iniziale dell’hardware, unita al conseguente azzeramento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. NFON infatti si occupa a 360 gradi della gestione del servizio di Cloud PBX, eliminando in toto l’investimento iniziale previsto dall’installazione in azienda di un centralino tradizionale.

Tutti i problemi di configurazione della rete vengono gestiti attraverso il web, fornendo all’azienda un servizio funzionante, efficiente e veloce con un investimento iniziale pari a zero.

I costi fissi sono rappresentati unicamente da un canone periodico concordato con l’azienda, senza alcun ulteriore ed inaspettato imprevisto che possa far lievitare i costi sulla bolletta.

Ed il risparmio non si ferma qui: l’alta efficienza del servizio, permette di aumentare in positivo le prestazioni aziendali, incrementando la produttività, e aumentando le prestazioni interne.

Altrettanto importante è la soddisfazione del cliente data da un servizio veloce e prestante, che crea inevitabilmente un ritorno economico, basato sulla fidelizzazione del cliente e sull’ottima reputazione aziendale che si diffonderà nell’immediato.

Ed infine la realizzazione della Unified Communications as a service, è fortemente supportata dal Cloud PBX, in grado di convergere tutti i canali di comunicazione su un’unica piattaforma, ottimizzando il lavoro del dipendente che ha in cura la gestione del cliente.