Nuovo sciopero venerdì 11 aprile 2025: possibili disagi per i viaggiatori, tutte le informazioni utili sui treni garantiti.

Venerdì 11 aprile 2025 si preannuncia una giornata di disagi per molti pendolari e viaggiatori, con uno sciopero che coinvolgerà treni e mezzi pubblici in diverse città. L’agitazione, che durerà 24 ore, avrà un impatto significativo sui trasporti, creando possibili rallentamenti e cancellazioni. Tuttavia, come sempre, sono previste fasce di garanzia. Ecco cosa sapere.

Sciopero nazionale degli aerei il 9 aprile

Il 9 aprile 2025, il sindacato CUB Trasporti ha indetto uno sciopero di 4 ore (12:00-16:00) nel settore del trasporto aereo, coinvolgendo anche il personale ENAC.

Disagi possibili negli aeroporti di Milano e Palermo: a Linate e Malpensa il personale SEA aderirà nella stessa fascia oraria, mentre a Palermo i lavoratori GESAP sciopereranno per 8 ore (10:00-18:00) su iniziativa di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Trasporto Aereo.

L’ENAC garantirà voli nelle fasce protette (7:00-10:00 e 18:00-21:00) e pubblicherà online l’elenco dei voli confermati.

Sciopero 11 aprile 2025, stop di 24 ore per treni e mezzi pubblici

La protesta dei lavoratori continua anche ad aprile, con diversi scioperi già programmati. Venerdì 11 aprile sarà una giornata di agitazioni, con uno sciopero generale proclamato dal sindacato Si Cobas che coinvolgerà i settori pubblici e privati, compreso il trasporto pubblico locale.

Nella stessa data, l’Assemblea Nazionale PDM/PDB ha indetto uno sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con possibili ripercussioni sui servizi ferroviari nazionali.

Lo sciopero del personale ferroviario, indetto da Usb Lavoro Privato, inizierà alle 3 di venerdì 11 aprile e finirà alle 2 di sabato 12. A rischio ci saranno i treni di Trenord, Trenitalia e Tper per 23 ore.

A Milano, i mezzi Atm (bus, tram e metro) rischiano forti disagi. Lo sciopero durerà 24 ore e ci saranno fasce orarie garantite, ma al momento non sono ancora disponibili dettagli sul sito Atm. Nella stessa giornata, Osr Orsa Ferrovie terrà una doppia protesta in Piemonte e Valle d’Aosta.