Si preannuncia un venerdì nero per i pendolari. Ecco chi si ferma e cosa si rischia.

Si preannuncia un venerdì nero per il trasporto locale, in quanto è stato confermato lo sciopero di 24 ore per il 21 marzo 2025. Ecco chi si ferma.

Sciopero 21 marzo 2025: le motivazioni

Nuovo sciopero dei trasporti in arrivo ma, questa volta, a fermarsi sarà il trasporto pubblico locale. Venerdì 21 marzo 2025 è stato infatti confermato lo sciopero di 24 ore proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti, con diverse modalità territoriali. Le motivazioni dello stop riguardano soprattutto la richiesta di un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali senza decurtazioni di stipendio e un miglioramento delle tutele per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Ma andiamo ora a vedere quali sono i mezzi a rischio stop.

Sciopero 21 marzo 2025: chi si ferma e cosa si rischia?

Mercoledì 19 marzo ci sarà uno sciopero dei treni, mentre appunto per venerdì 21 marzo 2025 è confermato lo sciopero del trasporto pubblico. A rischio quindi meteo, tram e bus. Ogni città garantisce le fasce di garanzia, a Milano ad esempio saranno garantite corse dall’orario di apertura fino alle 8.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. A Roma invece garantito il servizio dall’orario di apertura fino alle 8.29 e dalle 17.00 alle 19.59. A Firenze servizio garantito dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00.