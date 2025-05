Un venerdì di disagi per i viaggiatori

Il venerdì si preannuncia particolarmente difficile per chi ha programmato di viaggiare in treno. Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale che coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Questa mobilitazione, che durerà ben 23 ore, inizierà all’una di notte e si concluderà a mezzanotte, creando non pochi disagi per i pendolari e i turisti.

Dettagli dello sciopero

Durante la giornata di sciopero, le Ferrovie dello Stato incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. Tuttavia, sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Questo significa che i viaggiatori che necessitano di spostarsi in questi orari dovranno prestare particolare attenzione e pianificare in anticipo i propri spostamenti. Le sigle sindacali, che hanno deciso di procedere con questa azione, avevano precedentemente sospeso una protesta simile in seguito a una sollecitazione del garante dello sciopero, dimostrando così la loro determinazione a far sentire la propria voce.

Impatto sui viaggiatori e sulle aziende

Il protrarsi di questo sciopero potrebbe avere ripercussioni significative non solo sui viaggiatori, ma anche sulle aziende che dipendono dai trasporti ferroviari. Molti pendolari potrebbero trovarsi in difficoltà nel raggiungere i propri luoghi di lavoro, mentre le aziende potrebbero subire ritardi nelle consegne e nelle operazioni quotidiane. È fondamentale che i viaggiatori rimangano informati e considerino alternative di trasporto per evitare inconvenienti. Le autorità locali e le aziende ferroviarie stanno già comunicando aggiornamenti e informazioni sui treni in circolazione, ma è consigliabile controllare le notizie in tempo reale per avere un quadro chiaro della situazione.