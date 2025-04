Il Conclave e le scommesse

Con l’avvicinarsi del Conclave, i bookmaker del Regno Unito sono in piena attività, accettando scommesse sul nome del nuovo Papa. Le previsioni attuali vedono un testa a testa tra il cardinale Pietro Parolin, favorito al 35%, e il filippino Luis Antonio Tagle, quotato al 25%. Queste valutazioni, tuttavia, sono in continua evoluzione, con scarti relativamente ravvicinati che rendono la situazione ancora più incerta.

I papabili in corsa

Oltre ai due principali candidati, altri nomi emergono nelle scommesse. Tra questi troviamo l’ungherese Peter Erdo, il portoghese Jose Tolentino e due italiani, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa. Non mancano nemmeno i candidati africani, come Fridolin Ambongo Besungu, Peter Turkson e Robert Sarah. La varietà di nomi riflette la complessità e la diversità della Chiesa cattolica, che cerca un nuovo leader in un momento di grande cambiamento.

Candidati inaspettati

Alcune agenzie di scommesse non escludono neppure la possibilità che due ultraottantenni, che non parteciperanno al Conclave, possano essere considerati eleggibili. Tra questi, l’italiano Angelo Scola, ex arcivescovo di Milano, e il canadese Marc Ouellet. Questa situazione solleva interrogativi sulla direzione futura della Chiesa e su come i cardinali potrebbero decidere di affrontare le sfide contemporanee.

Intelligenza artificiale e previsioni

In un curioso esperimento, il tabloid britannico Daily Mail ha interrogato un’intelligenza artificiale riguardo al futuro Papa. Anche in questo caso, il risultato ha indicato il cardinale Parolin come il candidato più probabile. Questo mette in evidenza non solo l’interesse pubblico attorno al Conclave, ma anche come la tecnologia stia iniziando a giocare un ruolo nelle previsioni di eventi così significativi.