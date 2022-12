Scompare dal centro di riabilitazione ma viene ritrovato grazie al tam-tam social

Scompare dal centro di riabilitazione ma viene ritrovato grazie al tam-tam so...

Scompare dal centro di riabilitazione ma viene ritrovato grazie al tam-tam so...

Scompare dal centro di riabilitazione ma viene ritrovato grazie al tam-tam so...

Paura in provincia di Salerno, dove un giovane scompare per una interminabile mezzora dal centro di riabilitazione che frequenta ma viene ritrovato grazie al tam-tam social.

Come spiegano i media territoriali sono state ore di angoscia e timore per possibili violenze o incidenti nei confronti di un giovane ospite della struttura che si era allontanato e non dava notizie di sé.

Scompare dal centro di riabilitazione

Ad un certo punto ed il sincrono con un allerta ai carabinieri della territoriale sui social è comparsa la foto segnaletica del giovane ed un appello a segnalare un qualsiasi suo avvistamento.

Ma dove è successo tutto? Ad Angri, dove un ragazzo di nome Enrico si è improvvisamente allontanato dal Centro “Peppino Scoppa”. In quello spot il giovane stava facendo riabilitazione diurna, come spiegano i media provinciali.

L’allarme e l’appello con foto sui social

Immediatamente la preoccupante notizia ha fatto subito il giro dei social. A quel punto, da quanto si apprende, in tanti si sono mobilitati per la diffusione della foto di Enrico e del numero da contattare in caso di ritrovamento.

Tutto si è risolto in poco tempo e con immenso sollievo soprattutto dei cari di Enrico, dato che nel giro di mezz’ora il giovane scomparso ed allontanatosi autonomamente è stato rintracciato e riconsegnato ai familiari.