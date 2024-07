Christina Sandera è morta a 61 anni. Era la compagna del leggendario attore e regista di Hollywood, Clint Eastwood. Ad annunciarlo è stato proprio quest’ultimo, il quale ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da The Hollywood Reporter: “Christina era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà molto”.

Christina Sandera: l’incontro con Clint Eastwood

Christina e Clint si sarebbero conosciuti mentre lei lavorava come hostess all’Eastwood’s Mission Ranch Hotel and Restaurant a Carmel-by-the-Sea, in California. La loro relazione è iniziata nel 2014.

I matrimoni precedenti di Clint Eastwood

Eastwood, che ora ha 94 anni, è stato sposato due volte: con la modella Maggie Johnson dal 1953 al 1984, e con la conduttrice televisiva Dina Ruiz dal 1996 fino al loro divorzio nel 2014.

Un susseguirsi di relazioni

Tra le sue seguenti relazioni significative si contano quella con la stuntwoman Roxanne Tunis, una lunga storia con l’attrice candidata all’Oscar Sondra Locke durata 14 anni e che ha visto la realizzazione di quattro film insieme, e le relazioni con l’assistente di volo Jacelyn Reeves e l’attrice Frances Fisher, con cui ha condiviso cinque anni e quattro film.

Il 40° film in produzione

Il 40° film di Eastwood come regista, “Juror No. 2”, annunciato nell’aprile 2023, è attualmente in fase di post-produzione. La storia ha come protagonista un giurato impegnato in un processo per omicidio, il quale si rende conto che potrebbe essere responsabile della morte della vittima.