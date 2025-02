Il mistero della scomparsa

La scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, una babysitter di 40 anni di origini salvadoregne, ha scosso la comunità di Milano. La donna è sparita nella notte tra il 24 e il 25 gennaio dalla sua abitazione nella zona Bicocca. La sua zia, Faty Valle, ha rilasciato dichiarazioni inquietanti durante un collegamento con il programma televisivo “Quarto Grado”, accusando il compagno di Jhoanna, Pablo Gonzalez Rivas, di essere coinvolto nella sua scomparsa. Secondo Faty, l’uomo avrebbe spinto la nipote in una situazione pericolosa, portandola a una tragica fine.

Le accuse e le indagini

Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, è stato arrestato il 7 febbraio con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Le indagini si sono intensificate dopo la denuncia della zia, che ha rivelato di aver mantenuto un contatto costante con Jhoanna fino alla sua scomparsa. L’ultima conversazione tra le due donne è avvenuta mentre Jhoanna si trovava a fare la spesa. “Mi ha detto che stava tornando a casa e che ci saremmo sentite presto”, ha raccontato Faty, aggiungendo che da quel momento non ha più avuto notizie della nipote.

Contrasti e tensioni nella relazione

Faty Valle ha anche accennato a possibili tensioni tra Jhoanna e il suo compagno, suggerendo che i litigi potrebbero aver avuto un ruolo nella scomparsa. “C’erano molti litigi tra di loro, soprattutto legati alla gestione economica”, ha dichiarato. La zia ha espresso preoccupazione per la relazione, affermando di non aver mai accettato il compagno della nipote. La mancanza di comunicazione da parte di Jhoanna riguardo ai suoi problemi personali ha ulteriormente allarmato Faty, che teme per la sicurezza della nipote.