Si continua a cercare Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 di gennaio da Anguillara. Le ricerche si stanno concentrando sul fondo del lago di Bracciano. Il marito, intanto, è indagato per omicidio.

Scomparsa Federica Torzullo: il marito indagato per omicidio

Federica Torzullo, mamma 41 anni, è scomparsa nel nulla da Anguillara lo scorso 8 di gennaio.

L’allontanamento della donna fa temere il peggio, ora infatti il marito, con cui pare si stava separando, è indagato per omicidio anche se comunque non si escludono altre piste. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Civitavecchia, stanno indagando per far luce su quanto possa essere accaduto alla donna. La villetta dove la famiglia viveva è stata messa sotto sequestro, così come anche il cellulare e l’auto del marito. Secondo quanto si apprende, le discussioni tra Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno erano aumentate, con la donna che pare avesse chiesto la separazione giudiziale e l’affidamento del figlio di 10 anni.

Scomparsa Federica Torzullo: ricerche concentrate sul fondo del lago

Da questa mattina le ricerche di Federica Torzullo, si stanno concentrando sui fondali del lago di Bracciano, con motovedette e subacquei dei carabinieri che stanno scandagliando i fondali, nel tentativo di rinvenire elementi utili all’indagine o magari il corpo della 41enne. Come detto al momento il marito è indagato per omicidio ma non si escludono comunque altre piste.