Scomparsa la sorella di Micol Ronchi: l'appello via social

Micol Ronchi ha lanciato un appello via social per cercare di ritrovare sua sorella Anastasia, scomparsa a Pavia.

Attraverso i social Micol Ronchi ha lanciato un disperato appello per ritrovare sua sorella, scomparsa a Pavia nelle scorse ore.

Micol Ronchi: la sorella scomparsa

La showgirl Micol Ronchi ha affidato ai social un suo appello per cercare di trovare sua sorella Anastasia, e ha dichiarato: “Lei è Anastasia si è allontanata dal proprio domicilio in Pavia nella giornata di ieri (13 dicembre). È stata vista ieri sera nei pressi della stazione di Pavia. Chiunque dovesse vederla mi scriva o contatti direttamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Pavia”, e ancora: “Mi sarei tranquillamente evitata l’esperienza di scoprire fino in fondo il terrificante significato della parola ‘preoccupazione'”.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso la loro solidarietà alla showgirl e sono in attesa di sapere che fine abbia fatto sua sorella. Al momento ci sarebbero stati alcuni avvistamenti, ma purtroppo la ragazza non è stata ancora trovata. Il caso è sotto l’allerta dei Carabinieri del Comando di Pavia e in tantissimi sono in attesa di ricevere finalmente notizie sulla sorella di Micol Ronchi. Non è dato sapere se l’allontanamento della ragazza sia stato volontario e non sono note ulteriori informazioni sulla vicenda. Micol Ronchi, per il momento, si è limitata a diffondere il suo appello via social.