Sconti per l’estate: il governo verso un nuovo Decreto bollette

Il Consiglio dei Ministri in calendario per il 23 giugno potrebbe vedere il governo di Mario Draghi decidere per un nuovo Decreto bollette

Sconti per l’estate, con il governo Draghi che va verso un nuovo decreto bollette: l’esecutivo è al lavoro per la proroga sul terzo trimestre 2022 del pacchetto di misure economiche di contrasto agli effetti della guerra in Ucraina, specie quelli che si palesano in aumenti del gas e delle bollette.

Lo rivelano fonti stesse del governo guidato da Mario Draghi. Secondo quelle anticipazioni verrà messa in cantiere una estensione del pacchetto che è in procinto di scadere il 30 giugno.

Governo verso un nuovo Decreto bollette

E sempre le indiscrezioni dicono che quella decisione potrebbe arrivare già domani 23 giugno. Perché? C’è un motivo preciso: in calendario c’è un Consiglio dei ministri che “cade” proprio a fagiolo. E le misure in odor di proroga? Il bonus per elettricità e gas, quello cioè sulle agevolazioni sulle forniture di energia a persone svantaggiate economicamente o in gravi condizioni di salute.

Le misure in odor di proroga tremestrale

Ma non solo, in proroga andrebbe anche l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, quele che secondo Open sono “per le utenze domestiche non in bassa tensione con potenza fino a 16,5 kW e anche a quelle applicate alle utenze con potenza pari o sopra i 16,5 kW, anche se in alta tensione o per l’illuminazione pubblica”. Restano centrali i temi dell’autotrasporto, degli impianti solari fotovoltaici e termici e della digitalizzazione dei voucher.