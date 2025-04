Scontri a Milano durante la manifestazione pro Palestina

Nuove manifestazioni a Milano si trasformano in violenti scontri tra attivisti e polizia.

La manifestazione pro Palestina a Milano

Milano è tornata a essere teatro di tensioni e scontri durante una manifestazione pro Palestina che ha attirato un gran numero di attivisti. L’evento, che si è svolto nei pressi di piazzale Baiamonti e piazzale Lagosta, ha visto la partecipazione di diverse centinaia di persone, unite dalla richiesta di giustizia e libertà per il popolo palestinese. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, portando a scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Atti vandalici e arresti

Prima dell’inizio degli scontri, alcuni manifestanti hanno compiuto atti vandalici contro banche e un supermercato, segno di una crescente frustrazione tra i partecipanti. La polizia ha risposto con un intervento deciso, che ha portato all’arresto di almeno sette manifestanti. Gli attivisti, in segno di protesta, hanno formato un presidio per chiedere la liberazione dei fermati, evidenziando la loro determinazione a far sentire la propria voce.

La scintilla degli scontri

Secondo i testimoni presenti, la scintilla che ha innescato i tafferugli è stata l’identificazione di alcuni partecipanti da parte della polizia. La situazione è rapidamente degenerata quando un gruppo di manifestanti ha iniziato a lanciare fumogeni e a intonare slogan in francese, tra cui “Tout le monde dèteste la police”, esprimendo il loro discontento nei confronti delle forze dell’ordine. La tensione è aumentata ulteriormente quando una ragazza è stata bloccata dalla polizia, scatenando una reazione violenta da parte dei manifestanti, che hanno lanciato bottiglie contro gli agenti in tenuta antisommossa.