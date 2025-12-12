Donald Trump ha annunciato che Thailandia e Cambogia hanno concordato di cessare le ostilità, grazie anche al suo ruolo di mediatore insieme al Primo Ministro malese Anwar Ibrahim. L’intesa segna un passo importante per porre fine a settimane di tensioni tra i due Paesi.

Scontri tra Cambogia e Thailandia: la mediazione di Trump e le conseguenze politiche

Thailandia e Cambogia condividono un confine di 820 chilometri e da anni sono coinvolte in contese territoriali che hanno portato a periodici scontri. Il presidente americano ha espresso soddisfazione per il risultato, affermando: “È per me un onore lavorare con Anutin e Hun per risolvere ciò che avrebbe potuto evolvere in una grande guerra tra due Paesi altrimenti meravigliosi e prosperi! Vorrei anche ringraziare il Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, per la sua assistenza in questa questione così importante”.

Sul fronte interno, intanto, la Thailandia attraversa una fase delicata: il primo ministro Anutin Charnvirakul si è dimesso dopo aver perso il sostegno del Partito del Popolo, con il Re che ha approvato lo scioglimento del parlamento, aprendo la strada a nuove elezioni entro 60 giorni.

Scontri tra Cambogia e Thailandia, vicini alla svolta? L’importante annuncio di Trump sul cessate il fuoco

Dopo settimane di tensioni al confine, Thailandia e Cambogia hanno deciso di interrompere le ostilità. A renderlo noto è stato il presidente statunitense Donald Trump, che su Truth ha dichiarato: “A partire da stasera si torna all’accordo di pace originale stipulato con me e con loro, con l’aiuto del Grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim”.

L’annuncio è arrivato dopo una conversazione telefonica con i leader dei due Paesi, il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul e quello cambogiano Hun Manet, che hanno concordato di sospendere ogni scontro immediatamente.

Trump ha sottolineato che la recente escalation, innescata da un incidente con una bomba lungo il confine che ha causato vittime tra i soldati thailandesi, ha comunque trovato una risposta rapida da parte di entrambe le nazioni. Il presidente ha aggiunto: “Entrambi i Paesi sono pronti per la pace e per continuare il commercio con gli Stati Uniti d’America”.