Le nuove foto di Epstein rilanciano il dibattito su Trump e i dossier segreti, aggravando le tensioni tra Democratici e Repubblicani.

La diffusione di nuove foto provenienti dall’eredità di Jeffrey Epstein ha riportato l’attenzione sui rapporti del finanziere defunto con figure di spicco, tra cui Donald Trump. Le immagini, rese pubbliche dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, rivelano incontri e momenti finora inediti, suscitando dibattiti sulle connessioni di Epstein con alcuni dei protagonisti più influenti della politica e dell’economia.

Controversie politiche e trasparenza sui dossier di Epstein

Secondo i Democratici, l’insieme dei materiali ottenuti dagli avvocati dell’eredità di Epstein — oltre 95.000 immagini — potrebbe aprire nuove piste investigative, offrendo una visione più ampia delle relazioni del finanziere con “alcuni degli uomini più potenti del mondo“. Il deputato Robert Garcia ha accusato la Casa Bianca di «insabbiamento» e ha chiesto la pubblicazione completa dei dossier da parte del Dipartimento di Giustizia.

I Repubblicani hanno respinto queste accuse, definendo la diffusione delle immagini un tentativo di “costruire una narrazione falsa contro Trump“. I protagonisti delle fotografie hanno negato qualsiasi legame improprio: Clinton ha dichiarato di aver interrotto i contatti con Epstein prima del suo arresto nel 2019, Gates ha parlato di «grave errore» nell’incontrarlo, e Trump ha definito le accuse una «montatura».

Parallelamente, un giudice federale di New York ha ordinato la pubblicazione dei documenti del gran giurì relativi al caso Epstein, applicando la nuova legge che richiede trasparenza su tutti i dossier entro il 19 dicembre, garantendo però la protezione della privacy delle vittime.

Epstein, nuove foto dagli archivi pubblicate dai dem: gli scatti con Trump, Clinton, Bill Gates e Richard Branson

I Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno reso pubbliche 19 fotografie provenienti dagli archivi di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per pedofilia, che ritraggono diverse figure di spicco della politica, dell’economia e della società internazionale.

Tra i volti immortalati compaiono Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, l’ex Principe Andrea, oltre a personalità come l’ex presidente di Harvard Larry Summers e l’avvocato Alan Dershowitz. Alcuni scatti, come una ciotola di preservativi decorata con il volto di Trump e un cartello con la scritta «Preservativo Trump 4,50 dollari», o un’immagine del presidente in compagnia di sei donne con collane di fiori, hanno attirato particolare attenzione.

La CNN sottolinea che nessuna delle fotografie diffuse mostra comportamenti sessuali illeciti né coinvolge minori, e non è chiaro né il luogo né la data degli scatti.