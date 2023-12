Per l'Unicef gli ultimi bombardamenti su Gaza sono stati i "peggiori" dall'inizio della guerra

Una delegazione dell’amministrazione Biden, guidata da Phil Gordon, consigliere per la sicurezza nazionale della vicepresidente Kamala Harris, arriverà in Israele per discutere della pianificazione post-guerra a Gaza.

Guerra Israele-Hamas: la segnalazione dell’Unicef

Il gruppo si incontrerà con funzionari israeliani, inclusi il presidente del Consiglio di sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi e il ministro degli affari strategici Ron Dermer, oltre a incontrare il presidente dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas in Cisgiordania. L’incontro mira a coordinare gli sforzi per affrontare le questioni post-conflitto nella regione.

L’Unicef ha segnalato che nel sud di Gaza si verificano bombardamenti ogni 10 minuti da parte di Israele, secondo quanto dichiarato da James Elder, portavoce dell’organizzazione. L’ospedale al-Nasser a Khan Younis è stato descritto come una “zona di guerra”.

Guerra Israele-Hamas: Tajani “Gli aiuti che l’Italia ha inviato, sono già nella Striscia”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che il Tribunale penale internazionale sta monitorando i crimini di Hamas contro la popolazione civile. Tajani ha condannato le azioni di Hamas, descrivendo gli attacchi come crimini efferati poiché coinvolgono l’entrare nelle case delle persone, ha anche sottolineato la necessità che Israele, nel distruggere le basi di Hamas, rispetti la popolazione civile non coinvolta con i terroristi. Tajani ha anche menzionato gli aiuti italiani inviati alla Striscia di Gaza, affermando che sono già arrivati e che un ospedale da campo italiano sarà costruito per curare i bambini palestinesi.