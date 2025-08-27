Quando il richiamo della musica e del divertimento incontra la voglia di trasgredire, può nascere una situazione fuori controllo. Una serata sulla Costiera Sorrentina, con dj set e musica ad alto volume, ha attirato centinaia di giovani, e tra bottiglie e brindisi è spuntato uno scontrino da quasi 800 euro, tutto speso in alcolici… da minorenni.

Un episodio che solleva interrogativi sul confine tra festa e responsabilità.

Marina di Cassano: festa fuori controllo sul solarium di un lido

Un dj set con un performer seguito da centinaia di migliaia di follower ha richiamato circa mille persone sul solarium di un lido a Marina di Cassano, nel comune di Sant’Agnello. L’afflusso ha superato di gran lunga il limite consentito dalle norme di sicurezza, fissato a 200 partecipanti, creando un rischio concreto per l’incolumità dei presenti.

La serata, pensata come un grande evento di intrattenimento estivo, si è trasformata rapidamente in un episodio di caos, attirando l’attenzione dei Carabinieri della stazione di Sorrento, intervenuti a notte fonda per interrompere l’evento.

Scontrino da record, 800 € di alcol servito a minorenni: due denunce

Durante i controlli, i militari hanno scoperto un tavolo occupato da sette minorenni con uno scontrino da quasi 800 euro interamente speso in alcolici, venduti illegalmente. L’episodio ha evidenziato una grave violazione delle norme sul consumo di alcol da parte dei minori, oltre al sovraffollamento del locale.

A seguito delle verifiche, il proprietario e l’amministratore del lido sono stati identificati e denunciati per responsabilità penale, sottolineando l’urgenza di una maggiore attenzione alle regole di sicurezza e ai controlli nelle località turistiche della Costiera Sorrentina, meta di giovani attratti da eventi mondani.