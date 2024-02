Stefano Vaccari e Filiberto Zaccari, dimissioni dal Giurì d’onore per “mancanza di terzietà” sul caso Mes che vede contrapposti la premier Giorgia Meloni e il leader M5s Giuseppe Conte.

Le opposizioni hanno annunciato le dimissioni dall’organismo: il deputato di Alleanza verdi-sinistra, FIliberto Zaratti, è stato il primo a rendere nota la decisione, seguita dall’esponente del Partito democratico, Stefano Vaccari.

Queste, le parole di Zaratti nel documento inviato alla Camera:

«Se nella prima parte della relazione proposta vi è una chiara ricostruzione dei fatti e dei documenti, che mostrano in modo inequivocabile la correttezza istituzionale e formale delle procedure parlamentari adottate dal Presidente Conte in relazione alla materia in questione, nella seconda parte si adducono motivazioni di ordine unicamente politico, finalizzate ad avvalorale le tesi accusatorie, sostenute dalla Presidente Meloni. Dispiace constatare che la terzietà della commissione d’indagine è così venuta meno».