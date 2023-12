Il panorama politico italiano è stato scosso da una controversia alimentata dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni nei confronti del suo predecessore Giuseppe Conte. La questione riguarda direttamente l’operato di Conte durante la sua carica di presidente del Consiglio dei ministri, suscitando un dibattito acceso e la richiesta di chiarimenti da parte del diretto interessato.

L’accusa di Meloni

Il punto focale di questa disputa è stato l’accusa mossa da Meloni durante un intervento in Aula riguardo al meccanismo europeo di stabilità (Mes). Le parole incisive della leader di FdI hanno sottolineato un presunto comportamento discutibile di Conte, accusandolo di aver agito nell’oscurità e in maniera sfavorevole attraverso un presunto fax inviato dall’ex ministro Di Maio, allegando informazioni erronee. La situazione ha portato Giuseppe Conte a richiedere l’istituzione di un giurì d’onore per valutare se le dichiarazioni di Meloni abbiano compromesso la sua onorabilità. La decisione è stata approvata dal presidente della Camera, Fontana, dando così il via a un’indagine ufficiale sull’argomento.

Il giurì esaminerà le dichiarazioni

Il giurì d’onore incaricato di questa delicata valutazione sarà presieduto dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. La commissione avrà il compito di esaminare attentamente le dichiarazioni di Meloni, verificando la veridicità dei fatti e se questi abbiano inferto danni a Conte. Tuttavia, è importante sottolineare che il giurì d’onore non possiede poteri sanzionatori. Il suo compito primario sarà quello di redigere una relazione esaustiva da presentare all’Aula parlamentare, la quale poi deciderà eventuali azioni da intraprendere.