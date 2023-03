Scontro tra auto e moto: Alessio Bottiglieri morto a 25 anni

Terribile incidente stradale ad Ardea: su via Pontina Vecchia un’automobile e una motocicletta si sono schiantate violentemente. Il pericoloso sinistro è costato la vita al centauro 25enne Alessio Bottiglieri.

Incidente ad Ardea: morto il 25enne Alessio Bottiglieri

Alessio Bottiglieri era alla guida della sua motocicletta, una Kawasaki Ninja, in direzione di Aprilia quando, nella pomeriggio di ieri, si è scontrato frontalmente con un’automobile. L’incidente è stato violentissimo e Alessio è stato sbalzato via dalla moto. Inutile l’intervento del personale medico del 118: quando i sanitari sono arrivati sul posto per Alessio non c’era già più nulla da fare. Ferito, anche se non in maniera grave, il conducente dell’automobile.

Chi era Alessio Bottiglieri

Il ragazzo, originario del comune di Rocca di Papa, era stato assunto da qualche tempo in una ditta di spedizioni di Pomezia. Nel pomeriggio di ieri non si stava recando al lavoro, ma aveva approfittato di un giorno di ferie per fare un giro sulla sua amata moto: la sua più grande passione. Il 25enne aveva deciso da poco di andare a convivere con la sua fidanzata Jessica di cui era perdutamente innamorato.