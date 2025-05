Scoperta rete di furti d'auto in Puglia: 25 arresti

Un'operazione della polizia ha portato all'arresto di 25 persone coinvolte in un traffico di auto rubate.

Un’operazione contro il crimine organizzato

Un’operazione di polizia ha portato alla luce una rete di furti d’auto che operava in diverse zone della Puglia. Questa indagine ha visto coinvolti 25 individui, tutti originari di Cerignola, arrestati per associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio di autovetture. La provincia di Barletta-Andria-Trani è stata identificata come una delle aree più colpite da questo fenomeno criminale, che ha visto un aumento esponenziale dei furti negli ultimi anni.

Il modus operandi della banda

La banda si dedicava al furto di auto di grossa cilindrata e utilitarie, che venivano poi portate in una rimessa nel nord Barese. Qui, i veicoli rubati venivano smontati e i pezzi, dai motori agli pneumatici, venivano archiviati su scaffali, pronti per essere venduti nel mercato parallelo. Questo sistema di cannibalizzazione delle auto rubate ha reso difficile il tracciamento dei veicoli e ha alimentato un mercato nero in continua espansione.

Le indagini e i prossimi passi

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Trani, che ha lavorato a stretto contatto con la squadra mobile di Andria. Gli arresti sono stati effettuati questa mattina e ulteriori dettagli sull’operazione saranno forniti durante una conferenza stampa prevista per le ore 11 presso la Procura. Le autorità stanno ora esaminando i legami tra i membri della banda e altri gruppi criminali attivi nella regione, con l’obiettivo di smantellare completamente questa rete di furti d’auto.