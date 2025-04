In Costiera Amalfitana, una lite familiare esplode in una violenta rissa. Tra tensioni e arresti, cosa ha scatenato tanta rabbia? Scattato il fermo per 4 familiari.

La piccola cittadina di Tramonti, nel cuore della Costiera Amalfitana, ha fatto ieri, domenica 13 aprile, da sfondo a un episodio che ha lasciato senza parole.

Violenta rissa in Costiera Amalfitana: lite familiare esplode in violenza

Una violenta lite tra zii e nipoti, che si è trasformata in una rissa furiosa, ha messo a soqquadro una casa. Il motivo? Ancora non è chiaro. Forse una parola di troppo, un affronto non digerito. Fatto sta che, alla fine, i quattro coinvolti non hanno più trovato pace, neppure tra le mura di casa.

Quattro persone, tutte della stessa famiglia, hanno finito per fronteggiarsi con violenza. Bastoni di legno, usati per colpire, sono stati sequestrati dai carabinieri, giunti prontamente sul posto. Il clima era tesissimo, si respirava rabbia e frustrazione in ogni angolo della stanza. L’intervento dei militari è stato rapido, ma non indolore. Quando sono arrivati, la scena era caotica, con i partecipanti alla rissa che cercavano, in qualche modo, di fermarsi. Ma non era facile. La violenza aveva preso il sopravvento.

A quanto si apprende, nessuno ha riportato ferite gravi, ma alcuni sono stati costretti a ricorrere alle cure dei medici per farsi medicare. I colpi inflitti non sono stati lievi, eppure, nonostante il caos, nessuna vita è stata messa in pericolo.

Lite familiare tra parenti in Costiera Amalfitana: cosa ha scatenato la rissa?

L’aspetto che colpisce, però, è il fatto che a scontrarsi siano stati familiari. Non siamo di fronte a estranei che si incrociano casualmente, ma a persone legate da un vincolo di sangue. E questo, di certo, rende tutto ancora più inquietante.

I carabinieri della stazione locale, arrivati sul posto per cercare di ricostruire la vicenda, non hanno perso tempo. I quattro sono stati arrestati con l’accusa di rissa. Le indagini sono tuttora in corso, per capire cosa abbia scatenato tanta violenza tra parenti, ma la situazione resta ancora nebulosa. È difficile immaginare cosa possa spingere una famiglia a questo punto. Il conflitto, seppur familiare, ha avuto un esito drammatico. È la rabbia che ci rende ciechi? Forse sì. O forse c’era qualcosa che covava da tempo, una frattura che nessuno ha saputo riparare.

Gli abitanti di Tramonti nella bellissima Costiera Amalfitana, da sempre abituati alla tranquillità, ora si ritrovano a fare i conti con un episodio che ha scosso profondamente la loro comunità. Perché, alla fine, quello che accade nelle case non rimane solo dentro quelle mura.