Allerta meteo gialla: temporali e grandinate in Abruzzo e Umbria. Le autorità consigliano prudenza per la guida e le attività all’aperto. Seguire gli aggiornamenti per rimanere informati su condizioni meteo critiche.

La perturbazione è arrivata. Oggi, lunedì 14 aprile 2025, l’Italia è di nuovo sotto il segno del maltempo e allerta meteo gialla Piogge, temporali, e un deciso peggioramento delle condizioni meteo, in particolare al Centro e in alcune zone del Nord. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla. Il rischio? Idrogeologico e temporali. Lazio, Toscana, Umbria, e Abruzzo sono le regioni più colpite.

Allerta meteo gialla: rischio nubifragi e temporali intensi al Centro-Nord

Un inizio di settimana turbolento, senza dubbi. Le piogge potrebbero farsi intense, e il rischio di nubifragi non è da sottovalutare, soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Le autorità avvertono la popolazione: attenzione, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, aree collinari e zone soggette ad allagamenti. Non è solo la pioggia a preoccupare. Ci saranno anche forti raffiche di vento, possibili grandinate. Insomma, le condizioni saranno critiche, non solo per la circolazione stradale, ma anche per le attività all’aperto.

Ma non è finita qui. Questo non è un episodio isolato. La settimana, infatti, si prospetta instabile, con nuovi rovesci previsti, in particolare al Centro-Nord. Le previsioni di 3bMeteo parlano di un tempo variabile: schiarite brevi, alternati a rovesci improvvisi. Le temperature si manterranno comunque nella media stagionale, ma a quanto pare il cielo avrà tutt’altro da dire.

Nel Lazio, l’allerta meteo gialla riguarda le province di Roma, Rieti e Viterbo. Qui le precipitazioni potrebbero risultare molto intense, con il rischio di nubifragi. La Protezione Civile raccomanda di prestare la massima attenzione, soprattutto in prossimità di sottopassi e zone vulnerabili. E che dire della Toscana? Piogge diffuse, anche qui, con rischi idrogeologici, soprattutto nelle aree montane e collinari. Possibili smottamenti e frane, per chi vive in zone fragili del terreno. La situazione si fa delicata.

Allerta meteo gialla: temporali e grandinate in Abruzzo e Umbria, rischio instabilità fino al 20 aprile

Passando all’Abruzzo, la situazione non migliora. Temporali sparsi, con locali grandinate nelle province dell’Aquila e Teramo. Le zone costiere non sono al sicuro. Le autorità locali invitano alla massima prudenza, soprattutto per la guida e per chi aveva in programma escursioni in montagna.

L’Umbria? Anche qui si segnala un’allerta meteo gialla, con temporali previsti tra le ore centrali della giornata e la sera. Le province di Perugia e Terni sono quelle più a rischio. In caso di vento forte, è meglio non fermarsi vicino ad alberi o strutture instabili.

E poi c’è la settimana che ci attende. Secondo l’Aeronautica Militare, dal 14 al 20 aprile 2025, la perturbazione non farà prigionieri. Precipitazioni normali al Centro-Nord e superiori alla media al Sud. Temperature senza grandi variazioni, ma tanto maltempo in arrivo.

Roma, ad esempio, vedrà un cielo variabile, con rovesci nei primi giorni, ma una lieve schiarita verso il fine settimana. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 22°C, ma il rischio di nuovi temporali è sempre dietro l’angolo.

Insomma, per questa settimana, la Protezione Civile consiglia di seguire attentamente gli aggiornamenti e, soprattutto, evitare spostamenti non necessari. Prestate attenzione alle condizioni meteo, rimanete informati. La natura si fa sentire.