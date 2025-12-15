Scopri i finalisti e i brani dei Big al Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo sta per tornare con nuovi talenti e brani imperdibili.

Il Festival di Sanremo si appresta a vivere un’altra edizione indimenticabile, con la finale di Sanremo Giovani che ha recentemente messo in luce nuovi artisti promettenti. La serata, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, ha svelato i nomi dei due finalisti che si esibiranno sul prestigioso palco dell’Ariston, insieme ai Big già confermati.

Questo evento rappresenta un momento cruciale per la musica italiana, dove tradizione e innovazione si incontrano.

Finalisti di Sanremo Giovani

Angelica Bove, con il brano ‘Mattone’, e Nicolò Filippucci, che presenta ‘Laguna’, sono stati scelti per partecipare al Festival, superando una selezione agguerrita. La Commissione Musicale, composta da esperti del settore, ha avuto il compito di scegliere i migliori talenti tra i partecipanti, tra cui Welo, Seltsam, Antonia e Senza Cri. Ora, i due giovani artisti si preparano a calcare il palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, nella categoria delle Nuove Proposte.

Il ritmo della serata

La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera vivace e dinamica, come sottolineato dallo stesso Carlo Conti all’inizio dell’evento. Il presentatore ha esortato a mantenere un ritmo incalzante, promettendo un Festival ricco di emozioni e sorprese. Ad aprire la serata è stato il vincitore dell’anno precedente, Settembre, con il suo brano ‘Vertebre’, che ha dato il via a un evento all’insegna della musica e dell’arte.

Scoperta dei Big in gara

Durante la serata, Carlo Conti ha rivelato i titoli dei 30 Big che si esibiranno al Festival. Tra i nomi storici, spicca Raf, che torna per la quinta volta con il suo brano ‘Ora e per sempre’. Il cantante ha dichiarato di voler affrontare questa edizione con una nuova serenità, portando una canzone che racconta una storia d’amore duratura, nata negli anni ’80 e ancora viva nonostante i cambiamenti del mondo.

Nuove voci e temi universali

Un altro artista che cattura l’attenzione è Tredici Pietro, al suo debutto. Con il brano ‘Uomo che cade’, il giovane rapper riflette su un tema universale: la ricerca di equilibrio nella vita, esprimendo la lotta tra il cadere e il rialzarsi. La sua prospettiva fresca e autentica promette di emozionare il pubblico.

Tommaso Paradiso, con 12 dischi di platino, presenta ‘I romantici’, una dedica d’amore a tutti coloro che vivono l’amore in modo genuino, mentre Patty Pravo, la leggendaria ‘Divina’, torna con ‘Opera’, un brano che riflette sull’essere opere d’arte in cerca di un grande amore. Ogni artista porta con sé storie uniche, pronte a essere raccontate attraverso la musica.

Le emozioni dei partecipanti

Fulminacci, alla sua seconda partecipazione, presenta ‘Stupida sfortuna’, un pezzo che esplora le difficoltà e le solitudini delle relazioni. Luchè, rapper di successo, debutta con ‘Labirinto’, dove il labirinto diventa una metafora dei pensieri oppressivi, mentre Arisa torna con ‘Magica favola’, una celebrazione della purezza infantile e dei cambiamenti della vita.

L’importanza dell’autenticità

Ogni artista in gara porta con sé un messaggio di autenticità e vulnerabilità, fondamentale per connettersi con il pubblico. Ad esempio, Serena Brancale, con il suo brano ‘Qui con me’, si rivolge a una persona speciale nella sua vita, mantenendo un velo di mistero sull’identità del destinatario. Questo approccio personale rende la musica ancora più significativa.

Con nomi come Elettra Lamborghini, che torna dopo aver co-condotto, e Dargen D’Amico che presenta ‘AI AI’, il Festival di Sanremo si appresta a essere un palcoscenico variegato, dove artisti di diverse generazioni si uniscono per creare un’esperienza musicale unica. La selezione dei partecipanti è frutto di un lavoro meticoloso, con oltre 260 proposte ascoltate per arrivare ai nomi finali.

Conclusione e aspettative per il Festival

Il Festival di Sanremo continua a essere un’importante vetrina per la musica italiana, unendo tradizione e innovazione in un contesto che celebra la creatività e il talento. Con l’attesa per la kermesse che cresce, i fan sono pronti a scoprire quali artisti lasceranno il segno in questa edizione. Sarà un viaggio emozionante attraverso suoni e storie che ci accompagneranno per tutta la durata del Festival.