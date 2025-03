Alle 01:55, l’INGV ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro a 2 chilometri a sud-ovest di Foligno e a una profondità di 10 km.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro Foligno

Il terremoto di magnitudo ML 3.5 si è verificato alle 1.55 di oggi, a soli 2 chilometri dal centro storico di Foligno, tra il quartiere di Ponte San Magno e la frazione di Corvia, a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata percepita anche a Perugia, Terni e nella provincia di Macerata.

Molti residenti sono scesi in strada subito dopo l’evento, e numerose telefonate sono state ricevute dai centralini delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Al momento, non si segnalano danni rilevanti né feriti tra la popolazione. I testimoni raccontano di aver udito prima un forte boato, seguito dall’oscillazione degli edifici.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 con epicentro Foligno: scuole chiuse

Il sindaco Zuccarini ha ordinato la chiusura delle scuole per avviare i controlli di sicurezza sulle strutture. Anche il sindaco di Spello, Moreno Landrini, ha adottato una misura simile: come riportato nella comunicazione ufficiale, in collaborazione con l’istituzione scolastica e dopo aver consultato il Centro di protezione civile regionale, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido della città.