Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina al largo del Gargano, in Puglia, a una profondità di 16km: nessun danno a cose e persone.

Terremoto Puglia, scossa di magnitudo 3.6 al largo del Gargano

Questa mattina, intorno alle 7.09, è stata registrata una scossa di terremoto di mangnitudo 3.6 al largo del Gargano, in Puglia. L’epicentro è stato localizzato nel Mar Adriatico, a una profondità di 16km, in corrispondenza di Rodi Garganico. Il sisma è stato avvertito in diversi comuni del Gargano, come San Marco in Lamis, Peschici, Vieste, Rodi Garganico e, in maniera minore, in altri comuni limitrofi.

Terremoto in Puglia: nessun danno a cose e persone

A seguito della scossa di terremoto che è stata registrata questa mattina al largo del Gargano, di magnitudo 3.6, non sono stati, al momento, segnalati danni né a persone né a cose. La scossa, come detto, è stata avvertita in diversi comune del Gargano, con epicentro in mare. Lo scorso 10 di febbraio un’altra scossa di terremoto era stata registrata nello stesso distretto territoriale. Siamo ormai alla quinta scossa nel foggiano registrata in questo 2025.