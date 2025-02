Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle ore 18.42 di oggi in Croazia. Il sisma è stato avvertito anche nelle Marche, in Veneto e in Umbria.

Terremoto magnitudo 5.2 in Croazia: scossa avvertita anche in Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata oggi in Croazia. L’epicentro sarebbe a nord della città di Zara, a una profondità di 5 km. Il sisma non è però stato avvertito solo in Croazia ma anche in Italia. La terra ha infatto cominciato a tremare intorno alle 18.42 in Veneto, nelle Marche e in Umbria. Diverse le segnalazioni in particolare da Ancona, Fano, Macerata e Pesaro.

Terremoto magnitudo 5.2 in Croazia: nessun ferito

In Croazia molte persone dopo la scossa si sono riversate in strada in preda al panico, ma al momento non sembrerebbero esserci né persone ferite né danni materiali. Ecco le parole di alcuni di loro: “si è sentito un botto, come una esplosione”, “I miei lampadari ondeggiavano e i miei bicchieri tintinnavano. Siamo usciti in strada, ma tutto si è calmato rapidamente.” Anche in Italia non risultano al momento persone ferite, solo un grande spavento.