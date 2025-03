Quando chiudono le scuole per le festività di Pasqua 2025? Ecco il calendari...

Le vacanze di Pasqua 2025 saranno brevi? Ecco le date di chiusura delle scuole e il calendario regione per regione.

Le vacanze di Pasqua 2025 si avvicinano e, come di consueto, dureranno pochi giorni. Ogni anno, le scuole chiudono per un breve periodo, permettendo agli studenti di godersi una pausa primaverile. Ma quando esattamente inizieranno le vacanze e quanto dureranno? Ecco il calendario ufficiale delle scuole chiuse, con le date suddivise per ogni regione.

Scuole chiuse a Pasqua 2025

In Italia, il calendario scolastico è stabilito sia a livello nazionale che regionale. Sebbene le linee guida principali siano definite a livello statale, esiste una certa flessibilità che consente alle singole regioni di adattare il calendario alle specifiche esigenze locali.

A livello nazionale, il Ministero dell’Istruzione stabilisce alcune regole fondamentali, come la durata minima dell’anno scolastico e le date indicative di inizio e fine delle lezioni, che generalmente vanno da settembre a giugno. All’interno di questi parametri, ogni Regione ha la possibilità di fissare le date precise di inizio e termine delle scuole, nonché di inserire festività locali o eventi speciali nel calendario.

Questa autonomia permette di considerare vari fattori, come il clima, le tradizioni e le festività specifiche di ciascun territorio.

Scuole chiuse a Pasqua 2025, le date ufficiali: il calendario regione per regione

Quest’anno, la domenica delle Palme è il 13 aprile, Pasqua il 20 aprile e Pasquetta il 21 aprile. Gli studenti italiani potranno godere di almeno una settimana di pausa, con alcune regioni che offrono un maxi ponte fino al 25 aprile, come in Trentino, dove le scuole riaprono il 28 aprile. Di seguito, il calendario completo regione per regione: